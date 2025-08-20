2025/26 Basketbol Süper Ligi Fikstürü Açıklandı

BASKETBOL SÜPER LİGİ 2025/26 SEZONU FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI

Basketbol Süper Ligi 2025/26 sezonunun fikstür çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlendi. Çekime, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri, federasyon yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yılmaz Argüden, açılış konuşmasında, “Öncelikle aramıza yeni katılan Trabzonspor ve Esenler Erokspor kulüplerine hoş geldiniz diyorum. Bu sezonda mücadele edecek takımlarımıza, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek ekiplerimize başarılar diliyorum” dedi. Ayrıca, sakatlıkların yaşanmadığı ve fair play ruhunun ön planda olduğu keyif dolu bir sezon temenni etti.

BASKETBOLDA BAŞARILARA VURGU YAPILDI

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, yaptığı konuşmada, “2024-2025 Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu’nda şampiyon olan Fenerbahçe Beko’yu ve 2024-2025 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 İlkan Karaman sezonunun şampiyonu Trabzonspor ile play-off şampiyonu Esenler Erokspor’u tebrik ederim. Avrupa’da bizlere çok büyük başarılar yaşatan Fenerbahçe Beko ve Galatasaray MCT Technic’i kutluyorum” şeklinde konuştu. Yılmaz, yeni sezon için 8 ilde 13 salonda 16 takım ile start alacaklarını ve ilk hava atışının 26 Eylül Cuma günü yapılacağını belirtti. Normal sezonun 11 Mayıs’ta sona ermesini, play-offların ise en geç 24 Haziran’da tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

MİLLİ TAKIMLARA BAŞARI DİLEKLERİ

Alper Yılmaz, ayrıca, “Umuyorum sakatlıksız, mücadele dolu, heyecan dolu bir sezon olur. Bugün İstanbul’da başlayacak olan FIBA 2025 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takımımıza ve önümüzdeki hafta Riga’da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası’nda A Erkek Milli Takımımıza başarılar diliyorum” dedi. Ligde sezonun ilk haftasındaki eşleşmeler ise şöyle gerçekleşecek:

– Aliağa Petkim Spor – Karşıyaka

– Tofaş – Fenerbahçe Beko

– Bahçeşehir Koleji – Galatasaray MCT Technic

– Beşiktaş Gain – Türk Telekom

– Manisa Basket – Mersin Spor

– Trabzonspor – Onvo Büyükçekmece Basketbol

– Anadolu Efes – Esenler Erokspor

– Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Bursaspor Basketbol