2025 Ağrı Bayram Namazı Saati Kaçta?

Doğu illerinde güneşin daha erken doğması nedeniyle, Ağrı’daki bayram namazı saati batı illerine oranla daha erkene denk geliyor. Bu durum, vatandaşların vakti kaçırmamaları için önceden hazırlık yapmalarını önemli kılıyor. Peki, Ağrı’da 2025 yılında bayram namazı tam olarak ne zaman kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi verilerine göre, Ağrı’daki bayram namazı saati 06:28 olarak belirlenmiş durumda.

BAYRAM NAMAZI VE ÖNEMİ

Bayram namazları, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin gösterilmesi amacıyla bayram gününün birinci sabahı, kuşluk vaktinde kılınıyor. Bayram namazı farz olmamakla birlikte vacip kabul ediliyor. İki rekat olarak cemaatle kılınıyor. Namaza başlamadan önce, “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet ediliyor. Ardından “Sübhaneke” duası okunuyor.

NAMAZIN UYGULAMA AŞAMALARI

Sübhaneke duasından sonra, eller üç defa tekbir ile kulaklara kaldırılır. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise göbek altına bağlanır. İmam, ardından “Fatiha” suresi ve bir sure okuduktan sonra beraberce rükuya eğilinir. Rüku ve secdelerin ardından, ikinci rekata kalkılır ve eller bağlanır. İkinci rekatta, imam yine “Fatiha” ve bir sure okur. İki el, üç kere tekbir ile kaldırılır, üçüncüde yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde eller kulaklara kaldırılmadan rükuya eğilinir. Secdeler yapıldıktan sonra oturulur ve oturuşta imam ve cemaat, “Ettehiyyatü”, “Allahümme salli”, “Allahümme barik” ve “Rabbena atina, Rabbena firli” dualarını okuduktan sonra sağa ve sola selam vererek namazı tamamlar.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (LİNK)