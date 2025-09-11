2025 Ağustos Ayında ABD Enflasyonu Yükseldi

AĞUSTOS 2025 ABD ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE DURUM

2025 yılının Ağustos ayındaki ABD enflasyon verileri, ekonominin genel seyri ve para politikaları açısından önemli bir rol oynadı. Özellikle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) raporu, yılın üçüncü çeyreği ile ilgili kritik bilgiler sundu. Ağustos’un ABD enflasyon verileri ne oldu, enflasyon oranı arttı mı? Piyasalardaki tepkiler nasıl şekillendi? İşte tüm ayrıntılar…

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

2025 Ağustos ayında ABD’de enflasyon oranı, hem aylık hem yıllık bazda ekonomistler ve piyasa aktörleri tarafından yakından izlenen bir gösterge oldu. Resmi verilere göre, aylık TÜFE artışı %0,4 seviyesinde kaydedildi. Yıllık enflasyon oranı ise %2,9 olarak belirlendi. Bu veriler, ABD’de enflasyonun hızla yükselmediğini fakat belirli bir ivme kazandığını gösteriyor. Özellikle yıllık bazdaki %2,9’luk artış, Fed’in enflasyon hedeflerine yaklaşırken dikkatle incelenmesi gereken bir durum olarak öne çıktı. Piyasa ve ekonomistler, Ağustos ayı için ABD enflasyon verilerinde olası değişiklikleri öngörmeye çalıştı.

PİYASA TEPKİLERİ VE ANALİZLER

2025 Ağustos ABD enflasyon beklentileri genel olarak: aylık bazda %0,3 – %0,4 arasında, yıllık bazda ise %2,7 – %2,8 civarında bir artış yönündeydi. Gerçekleşen %0,4 aylık ve %2,9 yıllık enflasyon oranı, beklentilerin biraz üzerinde geldi. Bu durum, piyasalarda bazı dalgalanmalara neden oldu. Özellikle çekirdek enflasyonun sınırlı artışı, piyasalardaki tepkilerin dozunu azaltan önemli bir etken olarak dikkat çekti.

Ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından piyasalarda hızlı ve çeşitli tepkiler gözlemlendi. Bu tepkilerin başında; dolar endeksinde yükseliş yaşandı: Verinin açıklanmasının ardından dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti. Ancak çekirdek enflasyondaki artışın sınırlı kalması, doların yükselişini daha kontrollü hale getirdi. Ayrıca, 10 yıllık ABD tahvil faizlerinde 1-2 baz puanlık artış görüldü. Bu durum, Federal Reserve’in faiz indirimi konusundaki temkinli tutumuna işaret eden önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

Yatırımcılar açısından güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı: Güvenli liman talebinin azalması sonucu altın fiyatları hafifçe geriledi. Ancak, vadeli işlemlerdeki volatilitenin artması, yatırımcıların belirsizliğe karşı dikkatli bir tavır sergilediğini göstermekteydi. Her ne kadar enflasyon oranı beklentilerin biraz üzerinde gelse de, piyasalar Fed’in yıl içinde en az 2-3 faiz indirimi yapabileceği beklentisini sürdürdü. Bu başlangıç tepkileri, ekonomik dengeler üzerindeki etki ve yatırımcıların Fed’in gelecekteki para politikası tutumuna yönelik temkinli ama umutlu yaklaşımlarını yansıttı.