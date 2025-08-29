2025 Aile Verilerini Açıkladı. Bakan Göktaş, Denizli Ziyareti Gerçekleştirdi. Minik Denizlililer, Göktaş’ı Karşıladı. 110.4 Milyar TL’lik Yatırım Yapıldı. Aileleri Bilinçlendirme Çalışmaları Yapıyoruz. Doğum Desteği Ödemeleri Başladı

BAKAN GÖKTAŞ’IN DENİZLİ ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli programı çerçevesinde Vali Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret etti. Valilikte, minik Denizlililerin çiçekleriyle karşılanan Göktaş, Hatıra Defterini imzaladı. Vali Coşkun ile sosyal hizmetlerdeki güncel bilgiler ve vatandaşların talepleri hakkında görüşen Bakan Göktaş, basın toplantısında Denizli’de 2002 ile 2025 yılları arasında sunulan hizmetleri anlattı. “Denizli’nin güzel insanlarıyla, medeniyetin, çalışkanlığın, bereketin şehrinde bugün sahada olacağız. Bu ziyaretler bizler için çok kıymetli. Sosyal hizmetlerimizi, halkın talepleri ve şehrin dinamiklerine göre yapılandırabiliyoruz” dedi.

DENİZLİ’DEKİ YATIRIMLAR

Açıklamasında Bakan Göktaş, son 23 yılda Denizli’de yapılan toplam yatırım miktarını 110.4 milyar TL olarak belirtti. Bakanlık tarafından Denizli’ye yapılan yatırım destekleri ise 9.4 milyar TL oldu. 48 kuruluşun kadınlar, yaşlılar ve engelliler için çeşitli hizmetler sunduğunu kaydeden Göktaş, 6 sosyal hizmet merkezi ile vatandaşlara destek sağladıklarını vurguladı. “Aile ve Sosyal Destek Personeli Derneği (ASDEP-DER) ile 2017 yılından bu yana 168 bin 891 haneye ziyarette bulunduk. Ayrıca 837 çocuğumuza sosyal yardımlar sağlıyoruz. Evde bakım yardımlarından 4 bin 639 aile faydalanıyor” dedi.

AİLE YILI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Göktaş, “Aile Yılı” kapsamında ailenin önemine vurgu yaparak, “Bu yıl Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildi. Aileyi güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Denizli’de aileleri bilinçlendirmeye yönelik projeler başlattık” diyerek, özel sektör, yerel yönetimler ve üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını belirtti. 2025’e kadar ailenin güçlendirilmesi için uzun vadeli politikalar üreteceklerini ekledi.

DOĞUM DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAZIR

Bakan Göktaş, doğum destekteki güncellemeleri aktarıp, “İlk çocuğa 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1.500 TL, üç ve üzeri çocuklarda ise aylık 5 bin TL destek sunuyoruz. Bu yardımlar çocuk 5 yaşına kadar devam edecek. Ağustos ayında doğum desteği ödemeleri başlamış olup, Türkiye genelinde 383 bin 691 anne faydalandı. Denizli’de ise 4 bin 99 anneye 32 milyon 900 bin TL ödeme yapıldı” dedi. Bakan, sürdürülebilir projelere devam edeceklerini ve doğum destekleri başvurularının sürdüğünü belirtti.