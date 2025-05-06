2025 Aile Yılı Etkinliği Düzenlenecek

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı çerçevesinde “Aileler yarışıyor” adında bir etkinlik düzenliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu özel organizasyon 11 Mayıs Pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ÖDÜL VE YARIŞMA DETAYLARI

Etkinlik, 2025 Aile Yılı ve Anneler Günü’ne yönelik sürpriz etkinliklerle dolu olacak. Saat 16.00’da başlayacak bu yarışmada, başarılı olan ailelere çeşitli hediyeler takdim edilecek. Ayrıca, yarışmaya katılacak çocukların yaş aralığı 7 ile 15 arasında olabiliyor.