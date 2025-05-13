2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Ziyaretler Yapıldı

ETKİNLİKLERİN AMACI: ENGELLİLER HAFTASI ZİYARETLERİ

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum’da Engelliler Haftası sebebiyle özel bireylere ve engelli vatandaşlara hizmet sunan kurumlara anlamlı ziyaretler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, şehirdeki iki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek burada sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Merkezlerde eğitim gören bireylerle yakın ilgi gösteren müdürler, çalışanlara özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Ziyaret programı süresince, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe, Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş ve Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Mecithan Papağan ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, her üç derneğin engelli bireylerin eğitimi, sosyal yaşama katılımı ve haklara erişimi konusundaki çalışmaları hakkında bilgi alındı. Ayrıca, kurumlar arası iş birliği olasılıkları değerlendirildi.

SPOR FAALİYETLERİNE DESTEK ZİYARETİ

Ziyaretlerin bir diğer durağı ise Otizm Spor Kulübü oldu. Müdürler, burada Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş’tan kulüp bünyesindeki spor faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Özel gereksinimli sporcularla bir araya gelen müdürler, sporcuların başarılarına takdirlerini sunarak onlara moral verdiler.

AİLE YILI ÇERÇEVESİNDE BAŞARILI PROJELER

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “Aile Yılı vesilesiyle özel bireylerimizin ve onların değerli ailelerinin yanındayız. Bu ziyaretlerle hem kurumlarımızı yerinde görmek hem de ihtiyaçları dinlemek istedik” diye belirtti. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise, “Engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla projeler geliştiriyoruz. Hem işverenler hem de engelli vatandaşlarımız için teşvik edici adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretler sırasında kurumlarda görev yapan engelli personele çeşitli hediyeler verilerek emekleri için teşekkür edildi. Gerçekleştirilen ziyaretler, kurum yetkilileri, dernek başkanları, özel bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.