Haberler

2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Ziyaretler Yapıldı

ETKİNLİKLERİN AMACI: ENGELLİLER HAFTASI ZİYARETLERİ

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum’da Engelliler Haftası sebebiyle özel bireylere ve engelli vatandaşlara hizmet sunan kurumlara anlamlı ziyaretler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, şehirdeki iki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek burada sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Merkezlerde eğitim gören bireylerle yakın ilgi gösteren müdürler, çalışanlara özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Ziyaret programı süresince, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe, Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş ve Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Mecithan Papağan ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, her üç derneğin engelli bireylerin eğitimi, sosyal yaşama katılımı ve haklara erişimi konusundaki çalışmaları hakkında bilgi alındı. Ayrıca, kurumlar arası iş birliği olasılıkları değerlendirildi.

SPOR FAALİYETLERİNE DESTEK ZİYARETİ

Ziyaretlerin bir diğer durağı ise Otizm Spor Kulübü oldu. Müdürler, burada Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş’tan kulüp bünyesindeki spor faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Özel gereksinimli sporcularla bir araya gelen müdürler, sporcuların başarılarına takdirlerini sunarak onlara moral verdiler.

AİLE YILI ÇERÇEVESİNDE BAŞARILI PROJELER

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “Aile Yılı vesilesiyle özel bireylerimizin ve onların değerli ailelerinin yanındayız. Bu ziyaretlerle hem kurumlarımızı yerinde görmek hem de ihtiyaçları dinlemek istedik” diye belirtti. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise, “Engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla projeler geliştiriyoruz. Hem işverenler hem de engelli vatandaşlarımız için teşvik edici adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretler sırasında kurumlarda görev yapan engelli personele çeşitli hediyeler verilerek emekleri için teşekkür edildi. Gerçekleştirilen ziyaretler, kurum yetkilileri, dernek başkanları, özel bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

Kozan'da odun toplamaktan dönen traktör devrildi. Sürücü Hatice Seğmen, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haberler

Eğitim Sınavı İçin Başvurular Alındı

Erzurum'da iki imam hatip ortaokulu, 2025-2026 eğitim yılı için 4. sınıf öğrencilerine yönelik öğrenci seçme sınavı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu sınavda ilk 100 öğrenci kabul edilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.