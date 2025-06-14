2025 Aile Yılı, Geleceği Güçlü Ailelerdir

BAKAN GÖKTAŞ TUNCELİ’DE JANDARMA GÜNÜ’NDE KONUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslar için Tunceli’yi ziyaret etti. Ziyareti sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186’ncı yıl dönümü vesilesiyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte, senaryo gereği jandarma ekipleri bir rehine kurtarma operasyonu icra etti ve köpeklerle gösteri yaptı.

JANDARMA TEŞKİLATINA ÖVGÜLER

Etkinlikte konuşma yapan Bakan Göktaş, Jandarma teşkilatının özverili çalışmalarının vatandaşlar arasında özel bir yer edindiğini vurguladı. “Bugün Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldik. Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu günden beri vatan topraklarının her köşesinde gece gündüz demeden görev yapıyor. Tarihimiz boyunca birliğimizin ve beraberliğimizin korunmasında, devletimizin bekasında ön saflarda yer alıyor. Bu vesileyle canla başla görev yapan tüm jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, jandarma mensuplarının ailelerine ve şehitlere de teşekkür etti.

AİLE VE VATAN İKİ TEMEL ÇINARDIR

Bakan Göktaş, konuşmasına devam ederek, “İnsanı ayakta tutan iki büyük çınar vardır. Biri aile, diğeri vatandır. Aile, insanın ilk yuvasıdır. Vatan, ailede öğrenilen değerlerin kök saldığı yerdir. Her iki kavram da birlikte insanı tamamlar,” dedi. Ayrıca, “2025 Aile Yılı” ifadesiyle, ülkenin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme niyetlerini vurguladı. “Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ