2025 ‘Aile Yılı’ kapsamında çalıştay yapıldı

2025 AİLE YILI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞTAY

2025 ‘Aile Yılı’ çerçevesinde; ailenin temeli olan yaşlılarımız ve Kayseri’deki yaşlılık olgusu üzerine odaklanan ‘Yaşlılık Çalıştayı’ düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, il protokolü, üniversite temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ’NDEN AÇILIŞ KONUŞMASI

Çalıştayın açılışını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, yaşlı bireylerin toplumsal rolüne dikkat çekerek, “Yaşlılık, hayatın en değerli dönemlerinden biridir. Bu dönem; sabrın, emeğin ve sevginin olgunlaştığı, hayat tecrübelerinin bizlere ışık tuttuğu bir evredir. Bizler, büyüklerimizi yalnızca geçmişin tanıkları olarak değil, yarınlarımızın rehberleri olarak görüyoruz” dedi.

YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE PROJELER

Çalıştayda; yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla farklı fikir ve projeler tartışıldı. Ortaya çıkan bulguların, II. Yaşlılık Şurası’na değerli katkılar sağlaması amaçlanıyor.

Kuşadası’nda Kamyonet İstinat Duvarına Çarptı

Kuşadası'nda el freninin boşalması sonucu park halindeki kamyonet eğimli yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Şoförün müdahale çabası güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Denizli'de yapılan jandarma operasyonunda 24 kök kenevir ve 2,65 kg esrar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

