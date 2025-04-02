2025 Aile Yılı’nda Büyük İndirimler Başlıyor

2025’İ AİLE YILI İLAN EDEN DESTEKLER

2025’i “Aile Yılı” olarak ilan eden yönetim, evlilik hazırlığı yapan gençlere sunacağı desteklerle dikkat çekiyor. 150 bin TL’lik faizsiz finansman desteği sağladıktan sonra, şimdi de mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve ulaşım alanlarında büyük indirim kampanyaları düzenlemeye hazırlanıyor.

MOBİLYADA VE ZÜCCACİYEDE BÜYÜK İNDİRİMLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel sektör iş birliği ile ev kuracak çiftlere yönelik rahatlatıcı adımlar atıyor. Mobilya sektöründe %35’e varan indirimler, züccaciye ve küçük ev aletlerinde ise %50’ye kadar ulaşan indirimler için protokoller imzalanmaya başlanıyor. Düğün paketleri ise 80 bin TL’den başlayacak.

DÜĞÜN PAKETLERİ FARKLI FİYAT ARALIKLARINDA SUNULUYOR

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı içeren düğün paketleri 80 bin TL ile 195 bin TL arasında olacak. Tüm üyelerimiz genç çiftler için kampanyaya katılacak” açıklamasında bulundu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Nisan ayında düğün sezonu açılacak ve %35 indirimle destek vereceğiz” diye ekledi.

ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNDE ÇEYİZ ŞENLİĞİ

Züccaciye sektöründe “çeyiz şenliği” kampanyası 15 Nisan’da başlayacak. Züccaciye Derneği Başkanı Mesut Öksüz, “Bir hafta sürecek etkinlikte %50’ye varan indirimler düzenleyeceğiz. Black Friday tarzı bir çalışma hedefliyoruz” dedi.

ULAŞIM SEKTÖRÜNDE FIRSATLAR SUNULUYOR

Destekleme programı sadece ev eşyası ile sınırlı kalmıyor. Şehirlerarası otobüs firmaları, aile olduklarını belgeleyen 2-4 yolcuya %40’a kadar indirim sunacak. Türk Hava Yolları da yurt içi uçuşlarda %15 indirim uygulamaya başladı; bu kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak.