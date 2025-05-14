2025 “Aile Yılı” Ödüllü Resim Sergisi

2025 YILI AİLE TEMALI ETKİNLİKLER

2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Aile Temalı Resim Yarışması”nın ödüllü eserleri sergilendi. MNG Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen sergide, gençlerin aile kavramını kişisel bakış açılarıyla yansıttığı resimler büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sanatsal becerilerini ifade ederek aile değerlerine dair perspektiflerini açığa çıkardığı çalışmalar, ziyaretçiler tarafından beğenildi.

ETKİNLİĞİN KATILIMCILARI

Serginin açılışına Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da katıldı. Hasan Aykut, yaptığı konuşmada, “Aile, bireyin ilk gelişim alanı ve hayatın en güçlü bağlarının kurulduğu yerdir. Gençlerimizin aileyi bir sevgi, güven ve dayanışma ortamı olarak yansıtmaları çok kıymetli. Resimlerle anlatılan her bir hikaye, aslında toplumun temelini oluşturan değerlere işaret ediyor. Bu çalışmalar, geleceğe umutla bakmamız için bizlere ilham veriyor,” ifadelerini kullandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, “Sanat, öğrencilerimizin duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği güçlü bir alandır. Aile gibi temel bir konunun genç kalemlerden ve fırçalardan yansıması, eğitimimizin ne denli güçlü bir değer aktarımı sağladığının göstergesidir. Katılım gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum,” dedi.

SANAT DOLU ANLAR

Etkinlik kapsamında ayrıca keman dinletisi gerçekleştirildi ve katılımcılara sanat dolu anlar yaşatıldı. Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, müzik ve resim bir arada duygusal bir atmosfer oluşturdu. Sergi sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı; ödül töreni etkinliğe anlamlı bir kapanış sundu. Bu etkinlik, hem sanata teşvik hem de aile kavramının önemine dikkat çekme yönüyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.