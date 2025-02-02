2025 AÖL Kayıt Yenileme Tarihleri ve Yöntemi

KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

AÖL öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2’inci dönemine yönelik kayıt işlemleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarla, AÖL 2024-2025 yılı 2. dönemine ilişkin ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. AÖL yeni kayıt süresi 28 Ocak’ta sona erdi. Ancak mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler için süreç hala devam ediyor. “Kayıt yenileme nasıl yapılır?” diye soruyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. Güncellenen kayıt yenileme tarihleri de geçtiğimiz hafta açıklandı.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ VE MUAFİYET

Kayıt yenileme ücreti 400 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretin, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına, https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden yatırılması gerekmektedir. Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerin, kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 numaralı Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek taleplerini iletmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları ve Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerini tamamladıklarını teyit etmeleri zorunlu.

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesi kayıt şartlarını taşıyan tüm öğrenciler, e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi’nde öğrenim bilgileri yer alan 18 yaşını doldurmuş bireyler, yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurabilir ya da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden e-Devlet girişi ile yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir ve ders seçimini yapabilir.

RESMİ BİLGİ KAYNAKLARI

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili en güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi, https://aol.meb.gov.tr/ adresi ziyaret edilebilir.