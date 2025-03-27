RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜNÜN TARİHİ

2025 Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri arefe gününün tarihi ve bu günün resmi tatil olup olmadığı. Bayram hazırlıkları yapmak, seyahat planlarını netleştirmek ya da izin dilekçelerini önceden hazırlamak isteyen kamu çalışanları, özel sektör personeli ve öğrenciler, “2025 arefe günü ne zaman? Hangi gün denk geliyor, tatil mi?” gibi soruların yanıtını bulmak istiyor. Peki, Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? Arefe günü hangi günde? İşte, detaylar…

AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Bu gün, Ramazan ayının son orucunun tutulduğu ve bayram için son hazırlıkların yapıldığı özel bir gün. Müslümanlar için manevi değeri yüksek olan arefe günü, mezarlık ziyaretleri ve bayram temizlikleri için de anlam taşıyan bir zaman dilimi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE AREFE GÜNÜ UYGULAMALARI

Kamu kurumlarında çalışanlar için arefe günü genellikle öğleden sonra yarım gün tatil şeklinde uygulanıyor. Ancak bu uygulama özel sektör açısından zorunlu değil; işverenin inisiyatifine bağlı olarak tam gün ya da yarım gün çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor.