2025 Arefe Günü Tatili Ne Zaman?

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle, kamu çalışanları arasında “Arefe günü tatil mi?” sorusu gündeme geldi. 2025 yılında Arefe günü, 29 Mart Cumartesi tarihine denk geliyor. Mevcut mevzuata göre, Ramazan Bayramı arefe günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Arefe Günü Durumu

2025 yılı için Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi, mevcut kurallara göre yarım gün resmi tatil olacak. Ancak, kamu çalışanları açısından tam gün tatil olup olmayacağına dair bir netlik bulunmuyor. Arefe günü resmi tatil uygulamaları her yıl değişiklik gösterebiliyor.

Diğer Önemli Tarihler

2025 yılındaki bazı diğer önemli tarihler ise şu şekilde sıralanıyor: Üç Ayların başlangıcı 1 Ocak Çarşamba, Regaib Kandili 2 Ocak Perşembe, Miraç Kandili 26 Ocak Pazar, Berat Kandili 13 Şubat Perşembe, Ramazan başlangıcı 1 Mart Cumartesi, Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba, Ramazan Bayramı’nın 1. günü 30 Mart Pazar, 2. günü 31 Mart Pazartesi ve 3. günü 1 Nisan Salı olarak belirlenmiştir.

Kurban Bayramı ve Diğer Özel Günler

Kurban Bayramı ise 5 Haziran 2025 Perşembe günü Arefe günüyle başlayacak ve 6 Haziran Cuma’dan 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek. Hicri yılbaşı 26 Haziran 2025 Perşembe, Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi ve Mevlit Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü olarak takvimde yer almaktadır. Üç Aylar başlangıcı ise 21 Aralık 2025 Pazar olacak.