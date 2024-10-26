2025 Asgari Ücret İçin Zam Beklentileri

2025 YILI ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI YAKLAŞIYOR

2025 yılı asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, alım gücündeki ciddi düşüş ve asgari ücretin açlık sınırının altında kalması nedeniyle zam talepleri artıyor. Aralık ayında başlayacak olan müzakereler öncesinde, Merkez Bankası ve IMF’nin önerdiği yüzde 25 zam oranı, kamuoyunda ve ekonomi çevrelerinde yoğun tartışmalara yol açıyor.

ENFLASYON ZAM BEKLENTİLERİNİ ARTIRIYOR

Türkiye’de yüksek enflasyon, çalışanların alım gücünü kayda değer bir şekilde azaltıyor. Bu durum, asgari ücretli çalışanlar dahil olmak üzere geniş bir kesimin yıl sonunda en az yüzde 25-30 oranında zam talep etmesine neden oluyor. Özellikle asgari ücret zammının diğer maaşlı çalışanlar için bir referans oluşturması, zam beklentilerini artıran bir faktör.

IMF VE MERKEZ BANKASI’NDAN TEMKİNLİ ZAM ÖNERİSİ

IMF, Türkiye’ye yönelik değerlendirmesinde asgari ücret zammının yüzde 25 civarında tutulmasının enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği şeklinde bir öneride bulundu. Bu öneriyi destekleyen açıklamalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan geldi. Ekonomistler, bu tavsiyelerin ekonomideki dengeleri koruma amacı taşıdığını ifade ediyor.

EKONOMİSTLERİN ZAM ORANI TAHMİNLERİ

Uzmanlar, asgari ücret artış oranının yüksek enflasyona karşı alım gücünü artırması gerektiğine vurgu yaparken, yüzde 25-30 bandındaki bir zam oranının dengeli olabileceğini aktarıyor. Ancak asgari ücretin açlık sınırının altında kalması, sosyoekonomik sorunları daha da derinleştirebileceği için buna ek olarak daha yüksek bir oranın gerekliliği de dile getiriliyor.

2025 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Asgari ücretin Aralık ayındaki görüşmelerle kesinleşmesi beklenirken, birçok çalışan enflasyon karşısında alım gücünü koruyacak bir artış talep ediyor. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda, yüksek zam oranlarının enflasyona olan olası etkileri dikkate alınarak dengeli bir artışın yapılması büyük önem taşıyor.

Kaynak: FİNANSHUB