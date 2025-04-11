2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kadınlar, 7 Madalya Kazandı

AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA TARİHİ BAŞARI

Slovakya’da gerçekleştirilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadın milli güreşçiler, 7 madalya kazanarak unutulmaz bir başarıya imza attı. Bu şampiyona, Türk kadın güreşinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

MADALYA KAZANAN GÜREŞÇİLER

Şampiyonada, Evin Demirhan Yavuz 50 kiloda, Elvira Süleyman Kamaloğlu 57 kiloda, Bediha Gün 59 kiloda, Nesrin Baş 72 kiloda ve Yasemin Adar Yiğit 76 kiloda gümüş madalya elde etti. Ayrıca, Zeynep Yetgil 53 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu ise 68 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak başarılı bir performans sergiledi.