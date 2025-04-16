2025 Avrupa Halter Şampiyonası’nda Genç Başarı

YUSUF FEHMİ GENÇ’İN BAŞARILI PERFORMANSI

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova’nın başkenti Kişinev’de devam ediyor. Bu prestijli organizasyonda, milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, erkekler 73 kiloda olağanüstü bir performans sergileyerek silkmede 194 kilo ve toplamda 348 kilo kaldırarak iki Avrupa rekoru kırıyor. Bu başarılarıyla altın madalya kazanıp Avrupa şampiyonu olmayı başarıyor.

MİLLİ SPORCU DİĞER MADALYALARINI DA ALDI

Şampiyonanın dördüncü gününde, Yusuf Fehmi Genç’in performansı dikkat çekti. Kendisi sadece silkmede değil, koparmada da 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya alıyor. Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, silkmede 192 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanıyor. Ancak Özbek, koparmada üç hakkını da kullanamayarak dereceye giremedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan tüm sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik ediyor. Şampiyona, toplamda 42 ülkeden 333 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor ve bu durum uluslararası sporun gelişimi için önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.