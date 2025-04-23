2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix Antalya’da

ANTALYA’DA YENİ BİR ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞLADI

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix’sinin ilk ayağı Antalya’da başladı. Organizasyon, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştiriliyor ve 27 ülkeden 196 sporcu bu etkinliğe katılıyor. Müsabakaların ilk gününde sıralama atışları yapıldı.

TÜRKİYE’DEN BAŞARILI SPORCULAR

Bu organizasyonda Türkiye’yi temsil eden sporcular arasında klasik yay erkek kategorisinde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Kutay Tek, Faruk Topuz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış yer alıyor. Klasik yay kadınlarda ise Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı ve Dünya Yenihayat mücadele ediyor. Makaralı yay erkeklerde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin, kadınlarda ise Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Begüm Yuva yarışıyor. Organizasyon, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.