2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix Başlıyor

2025 AVRUPA OKÇULUK GRAND PRİXİ BAŞLIYOR

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix’sinin ilk ayağı, yarın Antalya’da gerçekleştiriliyor. Bugün, antrenman ve malzeme kontrolü aşamaları tamamlandıktan sonra, sıralama atışlarına geçecek. Müsabakalar, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak ve 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

SPORCULARIN KATILIMI

Türkiye’yi bu organizasyonda temsil edecek sporcular arasında klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Kutay Tek, Faruk Topuz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış yer alıyor. Klasik yay kadınlar kategorisinde ise Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı ve Dünya Yenihayat yarışacak. Makaralı yay erkekler kategorisinde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin mücadele edecekken, makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Begüm Yuva dikkat çekecek.

BİR SONRAKİ AYAĞIN TARİHİ

2025 Avrupa Grand Prix’sinin ikinci ayağı ise 21-27 Temmuz tarihlerinde Hollanda’nın Arnhem kentinde düzenlenecek. Bu organizasyon, okçuluk camiasında önemli bir yer tutarken, sporcuların uluslararası alandaki deneyimlerini artırmalarına katkı sağlayacak.