2025 Balık Av Sezonu Başladı mı?

BALIK AV SEZONU AÇILDI MI?

Balık av sezonuyla ilgili 2025 yılına dair sorular, balıkçılar ve deniz ürünleri meraklıları tarafından sıkça soruluyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da denizlerde av yasağı belirlenen tarihlerle uygulanıyor. Peki, balık av yasağının sona erme tarihi nedir? Denizlerde av yasağı başlangıç tarihi 15 Nisan olarak belirlenirken, bitiş tarihi ise 1 Eylül 2025 olarak ilan edildi. 2025-2026 balık av sezonu, 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Bu tarih, denizlerde ticari balıkçılığın yeninden canlanmasını sağlıyor ve balık tezgahlarının da hareketlenmesine neden oluyor.

AÇILIŞ TÖRENİ

İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri katıldı. Balıkçılar, gece yarısı itibarıyla ağlarını denize bırakarak sezonun ilk avını gerçekleştirdi. Balık av yasağı, her yıl balıkların üreme dönemlerini korumak amacıyla gerçekleştirilen bir önlem olarak uygulanıyor. 2025 yılı için bu yasağın başlangıç tarihi 15 Nisan, bitiş tarihi ise 1 Eylül olarak belirlendi.

AV YASAĞININ DETAYLARI

Bu dönemde özellikle gırgır ve trol ağlarıyla avcılık faaliyetleri yasaklandı. Ancak küçük ölçekli kıyı balıkçılığı bu yasaktan muaf tutuldu. Denizlerdeki av yasağı her yıl belirli tarihler arasında uygulanıyor. 2025 yılı için bu yasağın başlangıç tarihi 15 Nisan olarak tespit edildi ve bu tarihten itibaren özellikle gırgır ve trol ağlarıyla yapılan avcılık faaliyetleri yasaklandı. Yasağın amacı, deniz ekosisteminin korunması ve balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

SEZONUN ÖNEMİ

Av yasağı, 1 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Bu tarihle birlikte ticari balıkçılık faaliyetleri yeniden başlamış oldu. Balıkçılar, “vira bismillah” diyerek ağlarını denize bıraktı ve sezonun ilk avını gerçekleştirdi. Bu tarihin önemi, yalnızca balıkçılar için değil, aynı zamanda deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından da son derece büyüktür.