2025 Balık Av Yasağı Nisan’da Başladı

2025 YILI BALIK AV YASAĞI HAKKINDA DETAYLAR

2025 yılında balık av yasağı, sucul yaşamı korumak ve balık stoklarını sürdürülebilir kılmak amacıyla Nisan ayında başladı. Bu dönemde ticari avcılığın yasaklandığı biliniyor. Ancak belirli tarihlerde kontrollü amatör olta balıkçılığına izin veriliyor. Balık sezonunun tekrar açılmasıyla ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında bulunuyor. Balık av yasağının 1 Eylül’de sona ermesi bekleniyor ve bu tarihle birlikte yeni balıkçılık sezonu resmi olarak başlayacak. Yasak döneminin bitmesiyle, ticari balıkçı tekneleri denize açılarak avlanmaya başlayacak. Bu tarih, balıkçılar ve deniz ürünleri sektörü için büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda balık mevsiminin açılışı olarak da değerlendirilen bu süreçte, özellikle hamsi, palamut ve istavrit gibi türlerin tezgahları süslemesi öngörülüyor. Bu durum, hem tüketicileri hem de deniz ekonomisini canlandıracak.

AMATÖR BALIKÇILAR İÇİN AV YASAĞI DURUMU

Amatör balıkçılar için olta ile balık tutma faaliyetleri, 15 Nisan’da başlayarak uygulanan av yasağı nedeniyle bazı bölgelerde tamamen durdurulurken, bazı iç sularda kısıtlı olarak devam ediyor. Bu dönemde avlanacak balık türlerine yönelik özel yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Av yasağının sona ermesiyle, denizlerde amatör olta balıkçılığı yeniden serbest hale gelecek ve balık tutmayı sevenler, bu hobinin keyfini çıkarabilecek. Tatlı su balıkçılığında gölet ve barajlarda uygulanan av yasağı ise 15 Nisan 2025 tarihinde uygulanmaya başlandı. Bu yasak, balıkların üreme dönemini korumayı amaçlıyor ve bölgeye ile balık türüne göre farklı tarihlerde sona eriyor.

AV YASAĞI KURALLARI VE TAKVİMİ

Genellikle 1 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında kademeli olarak kaldırılan av yasaklarının ayrıntıları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı “Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliği” kapsamında belirleniyor. Bu nedenle avcıların, bölgesel kuralları dikkatle takip etmesi büyük bir önem taşıyor. Tatlı su balıkçılığında sazan, yayın ve turna türleri için av sezonu genellikle 1 Temmuz’da başlıyor. Ancak bu tarihler, bölgesel farklılıklar ve ekosistem koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda, her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı güncel av takviminin takip edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Avcıların, cezai durumlarla karşılaşmamak için yerel düzenlemelere dikkat etmeleri gerekiyor.