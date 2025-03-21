2025 Bayram İkramiyeleri Artış Oranı Açıklandı

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı’nda alacakları ikramiyeleri merak ediyor. 2024 yılında 3 bin lira olarak ödenen ikramiyelere yönelik yapılan görüşmelerde, her bir bayram için ikramiyelerin 4’er bin lira olması kararlaştırıldı. Ancak bu artışın resmiyet kazanabilmesi için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan onay alması, ardından Cumhurbaşkanı’na iletilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Süreç bu noktada devam ederken, siyasi tartışmaların gölgesinde ilerliyor.

MECLİS GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyondan sonra gerginlik yaşanan Meclis’te, dün yapılan Meclis Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP’li vekiller yoklamaya katılmadı. Yeterli aritmetik çoğunluk sağlanamayınca, görüşmelere ara verildi. Emekli ikramiyelerine dair düzenlemenin yanı sıra diğer tüm kanun görüşmelerinin yeniden yapılacağı TBMM’nin bir sonraki oturum tarihi, 25 Mart Salı günü saat 15.00 olarak belirlendi. Son olarak 2 Mart 2024’te 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4’er bin lira olarak ödenecek.

İKRAMİYELERİN MALİYETİ VE DUL-YETİM ÖDEMELERİ

Bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasının 2025 yılı bütçesine maliyeti 28,4 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca dul ve yetimler de bayram ikramiyesi alıyor, ancak bu ödemeler oran hesaplarıyla belirleniyor. Yüzde 75 hak sahipleri toplamda 6 bin lira, yüzde 50 hak sahipleri 4 bin lira ve yüzde 25 hak sahipleri ise toplamda 2 bin lira ödeme alacak. Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler, henüz maaş almamış olsalar da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabiliyor. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.

İKRAMİYELERİN ÖDENECEĞİ TARİHLER

Emekli ikramiyeleri için kesin bir tarih belirlenmemiş olsa da, genelde her iki bayram öncesinde hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar ile 1 Nisan Salı tarihleri arasında kutlanacak.