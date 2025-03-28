2025 Bayram Namazı Saatleri: Uşak 07:20

RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak kutlanacak. Bayramın 1. günü, camilerde Bayram Namazı kılınacak. Özellikle bu durum, vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen bir konu haline geldi. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Uşak’ta Bayram namazı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle sıralanıyor: “Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09…” Bu kapsamda, Uşak’ta bayram namazı saat 07:20’de kılınacak.

UŞAK’TA BAYRAM NAMAZI DETAYLARI

30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü olmasıyla bayram namazı, Uşak’ta saat 07:20’de kılınacak. Diyanet’in duyurusuna göre, bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler için müekked sünnet, Hanbelîler için ise farz-ı kifâyet olarak kabul ediliyor.

Bayram namazı, hutbe hariç, Pazar namazının sıhhat şartları ile benzerlik gösteriyor ve iki rekattan oluşuyor. İlk rekatta niyet edildikten sonra tekbir alınıyor, eller bağlanıyor ve “Sübhaneke duası” okunuyor. Sonrasında, eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve rüku ile secde yapılarak ikinci rekata geçiliyor.

BAYRAM NAMAZININ UYGULAMALARI

Namazın ikinci rekasında, imam gizlice “Besmele” çekip, açık bir şekilde “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” okuyor. Cemaat sessizce imamı dinledikten sonra, iftitah tekbiri gibi eller yeniden kaldırılarak tekbir alınıyor. Ardından tekrar tekbir alarak, eller yanlara salınıyor. Son olarak, dördüncü tekbir alınarak, rükuya gidiliyor.

Namazın tamamlanmasının ardından, müezzin cemaatle birlikte üç kez tekbir (teşrik) getiriyor. İmam hatip, bayram hutbesini okuduktan sonra, yıl içerisinde iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve niyet etme hususunda bilgi veriyor. Bayramın 1. günü sabah namazından sonra, güneş doğduktan sonra bu namazın kılınıyor olması gerekiyor. Kısaca, bayram namazının ifası için, “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” şeklinde niyet edilecek.