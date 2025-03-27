2025 Bayramında Antalya’da Hava Durumu Nasıl?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İLGİ ÇEKİYOR

2025 Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil planlarını Antalya’da yapan vatandaşlar hava durumu tahminlerine yöneliyor. Aile ziyaretleri, deniz kenarında zaman geçirme veya açık hava etkinlikleri düzenleme arzusundaki bireyler, “Bayramda Antalya’da yağmur var mı, hava güneşli mi olacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, bayram tatilinde Antalya’da hava durumu nasıl olacak? Antalya’da yağmur bekleniyor mu? İşte, Antalya’nın hava durumu hakkında bazı bilgiler…

ANTALYA’DA BAYRAM HAVA DURUMU

2025 Ramazan Bayramı süresince, Antalya’daki hava durumu genel olarak ılık, parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir seyir izleyecek. Meteoroloji tahminlerine göre, bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü, yerel sağanak yağışlar olabiliyor. Diğer günlerde ise havanın genellikle bulutlu veya açık olacağı öngörülüyor.

SICAKLIK DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Gündüz sıcaklıklarının 22°C ile 26°C arasında değişmesi beklenirken, gece sıcaklıkları ise 13°C ila 16°C seviyelerinde seyredecek. Antalya’da bayram süresince tatil yapmayı hedefleyenler için genel hava durumu bahar havasını andırıyor ve zaman zaman serin rüzgârlı olabiliyor. Yağış olasılığına karşı dış mekan etkinlikleri için dikkatli olunması ve hava durumunun günlük olarak takip edilmesi öneriliyor. Antalya’da bayramda yağmur yağacak mı?