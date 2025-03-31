2025 Bayramında Marketler Açılış Kapanış Saatleri

MARKET ÇALIŞMA DÜZENİ MERAK EDİLİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri gündem oldu. “2025 Ramazan Bayramı’nda marketler kaça kadar açık?”, “Bayramda marketler hangi gün hizmet veriyor?” gibi sorular yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 2025 Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince marketler açık mı, kapalı mı? İşte BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin bayram çalışma saatlerine dair detaylar…

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMIN İLK GÜNÜ

Arefe günü marketlerin açık olup olmadığına dair sorunun cevabı net. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük zincir marketler normal çalışma saatleri olan 09:00 – 21:00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Bayramın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar tarihinde, BİM, A101, ŞOK ve Migros marketleri kapalı olacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, büyük zincir marketler bayramın ilk günü hizmet sunmuyor.

BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNLERİ

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde, yani 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde marketler sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında normal çalışma düzenine dönecek. Vatandaşlar, bu günlerde marketlerden alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyor. BİM marketler zinciri haftanın her günü 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet sunuyor.

MARKETLERİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. A101, haftanın 7 günü saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyor. Migros ise 7 gün boyunca saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak çalışma saatleri, il ve ilçeye göre birer saat değişkenlik göstermektedir.