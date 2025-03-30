2025 Bayramında Müze Ziyaret Saatleri ve Durumu

MÜZE ARAŞTIRMALARI BAŞLIYOR

Bayram tatilinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki müzeleri ziyaret etmek isteyenler müzelerin açık olup olmadığını ve hangi günler hizmet verdiğini araştırıyor. Özellikle Milli Saraylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler ile belediye müzelerinin çalışma saatleri büyük önem taşıyor.

RAMAZAN BAYRAMI MÜZE DURUMU

2025 Ramazan Bayramı’nda müzelerin ziyarete açık olup olmayacağı ve girişlerin ücretsiz olup olmayacağına dair güncel bilgiler açıklandı. Milli Saraylar’dan yapılan açıklamaya göre; “Bayramın birinci günü (30 Mart Pazar) Topkapı Sarayı, ikinci günü (31 Mart Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olacaktır. Bayramın üçüncü günü ise (1 Nisan Salı) Topkapı Sarayı ziyarete kapalı olacak, Milli Saraylara bağlı diğer tüm saray, köşk ve kasırlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir.”

BELEDİYE MÜZELERİ DURUMU

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı olan Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi gibi müzeler ise bayramın 1. ve 2. günü kapalı kalacak. Genel uygulamaya göre, müze girişleri ücretlidir ve yalnızca özel günlerde ücretsiz erişim sağlanıyor. Bayram süresince müze giriş ücretlerinin geçerli olması bekleniyor. Bu nedenle ziyaret etmek istediğiniz müzenin web sitesinden güncel ücret bilgilerine ulaşmanız öneriliyor.