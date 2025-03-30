2025 Bayramında Ücretsiz Köprü ve Otoyollar

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı kararı ile yerel köprü ve otoyolların bayram süresince ücretsiz olup olmayacağı hakkında detaylar büyük bir merakla bekleniyor. “Bayramda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretsiz mi?”, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi bayramda ücretli mi?”, “Osmangazi Köprüsü bayramda ücret alıyor mu?” gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar gerçekten ücretsiz mi? Hangi yollar ücretsiz olacak, hangileri ücretli kalacak? İşte 2025 Ramazan Bayramı’na özel köprü ve otoyol geçiş bilgileri…

ÜCRETSİZ GEÇİŞ UYGULAMASI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karar doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı köprü ve otoyollar Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00.00’da başlayacak ve 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar devam edecek.