2025 BET Ödülleri Kazananları Açıklandı

2025 BET ÖDÜLLERİ KAZANANLARI AÇIKLANDI

ABD’de müzik, sinema, spor ve eğlence dünyasından siyahi sanatçıları değerlendirilen 2025 BET Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. Los Angeles kentinde düzenlenen ödül töreninde Kendrick Lamar ön plana çıktı. Lamar, toplamda 4 ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

KENDRICK LAMAR’IN BAŞARILARI

Kendrick Lamar, “GNX” adlı albümüyle “Yılın Albümü” ödülünü aldı, ayrıca “En İyi Erkek Hip Hop Sanatçısı,” “En İyi İşbirliği” ve “Yılın Klibi” kategorilerinde de ödüllerle buluştu. “En İyi Kadın Hip Hop Sanatçısı” ödülünün sahibi olan Doechii, konuşmasında Los Angeles’taki protestoların önemine dikkat çekti.

Chris Brown “En İyi Erkek R&B/Pop Sanatçısı,” SZA “En İyi Kadın R&B/Pop Sanatçısı,” Leon Thomas “En İyi Yeni Sanatçı” unvanını kazanırken, Future & Metro Boomin “En İyi Grup” ödülünü elde etti. Sinema dalında ise “Luther: Never Too Much” filmi yılın en iyisi seçildi. Denzel Washington ve Cynthia Erivo en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.