2025 Bet Ödülleri’nde Kazananlar Belli

ABD’DE KAZANANLAR AÇIKLANDI

2025 BET Ödülleri’nde, Amerika’da müzik, sinema, spor ve eğlence alanındaki siyahi sanatçılar ödüllendirildi. Ödül töreni Los Angeles’ta gerçekleşti ve Kendrick Lamar etkinliğe imzasını attı. Sanatçı, toplamda dört ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. “GNX” adlı albümüyle “Yılın Albümü” ödülünü kazanan Lamar, bunun yanı sıra “En İyi Erkek Hip Hop Sanatçısı,” “En İyi İşbirliği” ve “Yılın Klibi” kategorilerinde de ödüllerin sahibi oldu.

KADIN SANATÇILAR DA UNUTULMADI

“En İyi Kadın Hip Hop Sanatçısı” ödülünü kazanan Doechii, konuşmasında Los Angeles’taki protestolara dikkat çekti. Ayrıca diğer ödüller de sahiplerini buldu: Chris Brown “En İyi Erkek R&B/Pop Sanatçısı,” SZA “En İyi Kadın R&B/Pop Sanatçısı,” Leon Thomas “En İyi Yeni Sanatçı” ve Future & Metro Boomin “En İyi Grup” ödüllerini aldı.

SİNEMADA EN İYİLER BELİRLENDİ

Sinema alanında “Luther: Never Too Much” filmi yılın en iyisi olarak seçilirken, Denzel Washington en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olurken, Cynthia Erivo da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.