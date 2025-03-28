2025 Çanakkale Ramazan Bayramı Namaz Saati

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın coşkusu ve manevi hazırlıkları başladı. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir önem taşıyor. Bu özel ibadeti cemaatle birlikte camilerde yerine getirmek isteyen Çanakkale’deki vatandaşlar, “Çanakkale’de 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularını araştırmaya başladı.

ÇANAKKALE’DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde tüm iller için bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmi olarak duyurdu. Peki, Çanakkale’de Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, yurt genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak saatler, şehirlere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğinden, her il için özel olarak belirlenmiş namaz saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı saatlerini açıkladı. Çanakkale’de bayram namazı saat 07:32’de eda edilecek. Çanakkale’de bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.