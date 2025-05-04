2025 Challenge Gallipoli Tamamlandı

ETKİNLİKTEYİZ

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleştirilen “2025 Challenge Gallipoli”, toplamda 538 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sabah erken saatlerde Eski Jandarma Kampı’nda bulunan başlangıç noktasında triatletler son hazırlıklarını yaptı. Tarihi yarımadada yapılan yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında sporcuklar, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından start aldı. Etkinlik süresince sporcular, 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometrelik bisiklet ve 21 kilometrelik koşu parkurlarını tamamlamak için kıyasıya bir rekabet içinde yer aldı.

KATILIM BİLGİLERİ

Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, bu yıl 5’incisi düzenlenen triatlona 18 ülkeden toplam 538 sporcunun katıldığını belirtti. Yarışma, uluslararası katılımcı profiliyle dikkat çekti ve büyük bir organizasyon olarak öne çıktı.

Erkekler kategorisinde 20-25 yaş grubunda Arif Emre Karaosman, 25-29 yaşta İlker Kökçe, 30-34 yaşta Onur Eken, 35-39 yaşta Bruno Skrinjaric, 40-44 yaşta Bahadır Tama, 45-49 yaşta Mikhail Venediktov, 50-54 yaşta Mustafa İşliyen, 55-59 yaşta Murat Kırdı, 60-64 yaşta Mehmet Akarcalı ve 65-69 yaşta Nihat Topuz birinci oldu. Kadınlar kategorisinde ise 20-25 yaş grubunda Nil Savran, 25-29 yaşta Sena Eroğlu, 30-34 yaşta Özge Uzun, 35-39 yaşta Merve Güney, 40-44 yaşta Tuğba Yazıcıoğlu ve 45-49 yaşta Ahşan Esen birinciliğe ulaştı. Takımlar bazında erkeklerde Fişşekspor, kadınlarda Aries Chicks, karma takım kategorisinde ise 3 Benzemez birinci olarak ödül aldı. Dereceye giren sporcilara ödülleri takdim edildi.