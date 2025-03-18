2025 ÇKS Ürün Güncellemeleri İçin Son Tarihler

BAŞVURU TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ

15 Nisan tarihleri arasında çiftçilerin e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) döneminde beyan edilen ürün bilgilerinde değişiklik olmayan çiftçilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok.

GÜNCELLEME BAŞVURULARI BAŞLADI

2025 yılı ÇKS ürün güncellemesi başvuruları 15 Mart itibarıyla başlamış bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında tamamlanmış olup, tarım arazileri üzerindeki ‘üretim bilgilerinin güncellenmesi’ için üreticilerimizin, 15 Mart-15 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

PLANLAMA KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçek (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri planlama kapsamına alınmış durumda. İlimizde arpa, ayçiçek (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mısır (dane), soya ve yem bitkileri planlamaya dahil edilmiştir.

DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

İlgili üretim yılında planlama kapsamındaki ürünlere, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen tarım havzalarında; planlama kapsamına alınmayan ürünlere ise tüm havzalarda belirlenen kategoriye göre hesaplanan tutar üzerinden temel destek ödeniyor. Üretim planlamasındaki ürünlerin tarım havzası dışında yetiştirilmesi durumunda temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme desteği ödemesi yapılmıyor.

KONTROL SÜREÇLERİ

Temel ve planlı üretim desteklemelerinde il/ilçe müdürlüğü tarafından her üretim yılında planlama kapsamındaki ürünlerin üretim alanlarının tamamı kontrol edilecek. Planlama kapsamında olmayan ürünlerin üretim alanları ise örnekleme yöntemiyle denetlenecek. Yapılacak kontrollerde coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, insansız hava aracı gibi teknolojik imkanlar kullanılacak.

Ürünlerinde değişiklik olan çiftçiler, başvurularını zamanında yapmadıkları takdirde mağduriyet yaşayabiliyorlar. Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları çok önemli. 2025 yılı ÇKS döneminde beyan edilen ürün bilgilerinde değişiklik olmayan çiftçilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok. İlgili sürecin sağlıklı ilerlemesi için çiftçilerin gereken özeni göstermelerini hatırlatmak istiyorum” diyerek durumu vurguladı.