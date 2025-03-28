2025 Çorum Ramazan Bayramı Namazı Saatleri

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine az bir zaman kalırken, milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı’nın sevinci ve ruhsal hazırlıkları içerisinde. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir yere sahip. Bu özel ibadeti arkadaşları ve komşularıyla camilerde yerine getirmek isteyen Çorum’daki vatandaşlar, “Çorum’da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularını yanıtlamaya çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde tüm iller için bayram namazı vakitlerini şehir bazında resmen açıkladı.

ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAATİ

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, Türkiye genelinde bayram namazı güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra yapılacak. Fakat saatlerin şehirlerde ve bölgelerde farklılık göstermesi nedeniyle, her il için özel olarak belirlenmiş namaz saatlerine özel önem vermek önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı saatlerini kamuoyuna duyurdu. Çorum’da bayram namazı, saat 06:58’de gerçekleştirilecek. Çorum’daki mahalle ve ilçelere göre bayram namazı saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.