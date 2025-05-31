2025 Devlet Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı

ODTÜ’DEN AÇIKLAMA

ODTÜ çatısı altında faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2025 yılına ilişkin devlet üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Sıralama, akademik yayın sayısı, atıf oranları ve yürütülen bilimsel projelerin sayısı gibi nesnel kriterlere dayalı olarak hazırlandı. Böylelikle Türkiye’nin en başarılı 20 devlet üniversitesi belirlendi.

ZİRVEDE DEĞİŞİM

Bu yıl yapılan sıralamada en dikkat çeken durum, listenin başındaki üniversitenin değişmesi oldu. 2025 verilerine göre, Hacettepe Üniversitesi 337,38 puanla birinci sırada bulunuyor. İstanbul Üniversitesi ise 314,69 puanla ikinci sırayı alırken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 293,31 puanla üçüncü sıraya yerleşti.