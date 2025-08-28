2025 DGS, 28 Ağustos’ta başlıyor

DGS TERCİH SÜRECİ NETLEŞTİ

ÖSYM’nin yaptığı son açıklama ile birlikte, adayların merakla beklediği “2025 DGS tercihleri ne zaman yapılacak?” sorusu yanıt buldu. Bu haberle birlikte, adaylar kesin tarihlerle tercih sürecini yola koyma şansı elde etti. DGS tercih süreci binlerce aday tarafından takip ediliyor ve resmen başlamış durumda.

TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos ile 04 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile elektronik ortamda yapma fırsatına sahip olacak. Tercih dönemi, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ZAMANINDA TERCİH YAPMAK ÖNEMLİ

2025 DGS tercihleri 28 Ağustos’ta başlayıp 4 Eylül 2025 saat 23:59’a kadar sürecek. Belirtilen tarih sonrasında sistem kapanacak, bu nedenle adayların tercihlerini zamanında tamamlaması oldukça önemli.