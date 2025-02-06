2025 DGS Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı

DGS 2025 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

ÖSYM, 2025 yılında eğitim kariyerlerine yön vermek isteyen milyonlarca aday için sınav takvimini açıkladı. Bu takvimde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihleri de yer aldı. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat olan DGS’ye ilişkin detayları sizlerle paylaşıyoruz. DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, bu tarihler içerisinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. DGS başvuru ücretinin henüz açıklanmadığı da belirtiliyor.

DGS SINAV TARİHİ VE SONUÇLARI

DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların, sınav gününden önce belirtilen sınav merkezinde hazır bulunmaları oldukça önemlidir. Sınav sonuçları ise 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin AİS platformu üzerinden öğrenebilecekler.

KİMLER DGS’YE BAŞVURABİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının lisans eğitimine devam edebilmeleri için önemli bir sınavdır. DGS’ye ön lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak, başvuru yapabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar, ÖSYM’nin sınav kılavuzunda detaylı şekilde açıklanmaktadır. Genel olarak, adayların ön lisans diplomasına sahip olması ve belirli bir not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Ek olarak, bazı programlar için özel koşullar da aranabilir. Bu durumda, adayların başvuru öncesinde sınav kılavuzunu dikkatlice incelemesi büyük önem taşıyor.

DGS’YE HAZIRLIK SÜRECİ

DGS’ye hazırlık süreci, düzenli ve planlı bir çalışma gerektiriyor. Adayların, sınav konularını iyi bir şekilde kavraması, bol bol soru çözmesi ve deneme sınavları yapması önem taşıyor. Ayrıca, zaman yönetimi becerilerini geliştirmek de sınavda başarılı olmak için kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. ÖSYM’nin 2025 sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) gibi diğer önemli sınavların tarihlerinin de yer aldığı biliniyor. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesini ziyaret ederek sınav takviminin tamamına ulaşabilirler.