2025-DGS Sonuçları Açıklandı, Erişim İçin Tıklayın

ÖSYM, 2025 DGS SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuru doğrultusunda, 20 Temmuz’da gerçekleştirilen 2025-DGS’nin değerlendirme işlemleri sona erdi.

SINAV SONUCLARINA NASIL ULAŞILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri aracılığıyla ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden erişebilir. DGS sonuç ekranında, adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerine göre başarı sıralamaları ile ön lisans başarı puanları da bu ekranda görülebilir.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerini nasıl yapacaklarını ve hangi tarihlerde gerçekleştireceklerini ÖSYM’nin “https://www.osym.gov.tr” adresinden öğrenebilir. Yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan Tercih Kılavuzu’ndaki tablolardan faydalanmaları gerekiyor. Yerleştirme işlemleri, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları dikkate alınarak bilgisayar sistemi ile gerçekleştirilecek.