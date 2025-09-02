2025 DGS Tercih Süreci Başladı

DGS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi, üniversite eğitimine devam etmek isteyen adaylar için çok büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle öğrenciler, tercihlerin ne zaman sona ereceği konusunda yoğun bir merak içinde. Tercih sürecinin takvimi, adayların tercihlerini planlamasında ve kayıt işlemlerine hazırlıklı olmalarında kritik bir rol oynuyor. DGS tercihleriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

SON TARİH 4 EYLÜL

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi 28 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve adaylara tercihler için belirli bir süre tanındı. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunu öğrenciler, 4 Eylül 2025 günü saat 23.59’a kadar tercih işlemlerini tamamlamak zorundalar. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmaları büyük önem taşıyor. Tercih sürecinin sonunda gerçekleşecek yerleştirme işlemleri, öğrencilerin gelecek eğitim hayatlarını doğrudan etkileyeceği için adaylar, tercihlerini dikkatli bir şekilde planlamalı ve süreci yakından takip etmelidir.

TERCİH LİSTESİ HAZIRLAMANIN ÖNEMİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Tercih sürecine başlamadan önce, adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Tercih listeleri hazırlandıktan sonra, tercihlerin mutlaka kaydedilmesi önem taşıyor. Uzmanlar, adayların tercihlerini tamamlamadan önce listelerini dikkatlice incelemelerini; herhangi bir hata veya eksiklik olmadığından emin olmak için tercihleri tekrar kontrol etmelerini öneriyor. Bu titiz kontrol, adayların yanlış tercihler yapmasını önleyip, yerleştirme şansını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor.

SONUÇLARA YAKINDAN TAKİP

DGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili ÖSYM’den henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih dönemi sona erdikten sonra genellikle yaklaşık bir hafta içinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Bu süre, tercihlerin dikkatle incelenmesi, yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve varsa itirazların değerlendirilmesi gibi süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli. Adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, ÖSYM’nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri önem taşıyor. Böylece sonuçların açıklanma tarihine dair en güncel bilgiye ulaşabilirler. Sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemleri de başlayacak ve adayların tercih ettikleri programlara yerleşip yerleşmedikleri netlik kazanacaktır.

KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri henüz kesin olarak açıklanmamıştır. Ancak yerleştirme sonuçlarında belirtilen dönem içinde kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, mezuniyetini tamamlamayan adaylar için “şartlı kayıt” imkanı sunuluyor. Staj, bütünleme veya tek ders sınavları gibi sebeplerle mezuniyet hakkını sonradan elde eden ön lisans öğrencileri, belgelerini ibraz etmeleri şartıyla kazandıkları lisans programlarına geçici kayıt yaptırabilecekler. Geçici kayıtlar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçerli sayılacak. Bu süre zarfında mezuniyet belgelerini teslim etmeyen adayların kayıtları iptal edilecek. Yükseköğretim Genel Kurulu, bu uygulamayı 10 Temmuz 2025 tarihli toplantısında resmen onaylamıştır. Adayların kayıt tarihleri ve koşullarını yakından takip etmeleri oldukça önem taşıyor.