2025 Dgs Tercih Süresi Başladı

DGS TERCİH DÖNEMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi, üniversite eğitimine devam etmek isteyen birçok aday için oldukça önemli bir aşamadadır. Bu nedenle, öğrenciler tercihlerin ne zaman sona ereceği hakkında büyük bir merak içindeler. Tercih sürecinin takvimi, adayların tercihlerini planlamaları ve kayıt işlemlerine hazırlıklı olmaları açısından kritik bir rol oynuyor. DGS tercihleri ile ilgili tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

TERCİHLERİN TAMAMLANMA TARİHİ

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi 28 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve adaylar tercihlerini yapmak için belirli bir süreye sahip. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunu öğrenciler, 4 Eylül 2025 günü saat 23.59’a kadar tercih işlemlerini tamamlamak zorunda. Bu süreçte, adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları büyük önem taşıyor. Tercih sürecinin sonunda gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarını doğrudan etkileyeceğinden, adayların tercihlerini dikkatli bir şekilde planlaması ve süreci yakından takip etmesi gerekmektedir.

TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılmaktadır. Tercih sürecine başlamadan önce adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Tercih listesi hazırlandıktan sonra tercihlerin mutlaka kaydedilmesi önemlidir. Uzmanlar, adayların tercihlerini tamamlamadan önce listelerini dikkatlice incelemelerini ve herhangi bir hata ya da eksiklik olmadığına emin olmaları için tercihleri tekrar kontrol etmelerini öneriyor. Bu titiz kontrol, adayların yanlış tercih yapmasının önüne geçerek yerleştirme şanslarını artırmalarına yardımcı olmaktadır.

DGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili ÖSYM’den henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, tercih dönemi sona erdikten yaklaşık bir hafta içinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Bu süre, tercihlerin detaylı incelenmesi, yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve varsa itirazların değerlendirilmesi için gereklidir. Adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla beklerken, ÖSYM’nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri önem taşımaktadır. Bu sayede sonuçların açıklanma tarihine dair en güncel ve doğru bilgiye ulaşabilirler. Ayrıca, sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemleri başlayacak ve adayların tercih ettikleri programlara yerleşip yerleşmedikleri netlik kazanacaktır.

KAYIT İŞLEMLERİ VE ŞARTLI KAYIT İMKANI

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri henüz kesin olarak duyurulmamıştır. Ancak yerleştirme sonuçlarında belirtilen dönem içinde kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca, mezuniyetini tamamlayamayan adaylar için “şartlı kayıt” imkanı sunuluyor. Staj, bütünleme veya tek ders sınavları gibi nedenlerle mezuniyet hakkını daha sonra elde eden ön lisans öğrencileri, belgelerini ibraz etmeleri şartıyla kazandıkları lisans programlarına geçici kayıt yaptırabilirler. Geçici kayıtlar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçerli sayılacak. Bu süre içerisinde mezuniyet belgelerini teslim etmeyen adayların kayıtları iptal edilecektir. Yükseköğretim Genel Kurulu, bu uygulamayı 10 Temmuz 2025 tarihli toplantısında resmi olarak onaylamıştır. Adayların kayıt tarihleri ve koşullarını yakından takip etmeleri büyük bir önem taşımaktadır.