Haberler

2025 DÜNYA FUARI, CHONGQİNG’DE BAŞLADI

ETKİLEYİCİ FUAR BAŞLADI

Chongqing, 7 Eylül – 2025 Dünya Akıllı Endüstri Fuarı, Çin’in Chongqing kentinde gerçekleşmeye başladı. Fuarda 600’den fazla yerli ve uluslararası şirket yer alıyor. Otonom sürüş, akıllı evler ve alçak irtifa ekonomisi gibi farklı alanlarda yenilikler sergileniyor.

YENİ TEKNOLOJİLER ÜZERİNE FOCUS

Bu yılki fuar, “Yapay Zeka+” ve “Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araçlar” temalarına odaklanıyor. 130.000 metrekarelik kapalı sergi alanı ve 40.000 metrekarelik açık hava sergi alanı ile etkinlik, 4 gün süreyle devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Refika Yılmaz, Lise Ve Üniversite Hayali Kuruyor

Erzurum'da 68 yaşındaki Refika Yılmaz, okuma yazma öğrendikten sonra lise ve üniversite hayalleri kurmaya başladı. Azmiyle örnek teşkil eden Yılmaz, "Okumanın yaşı yoktur" mesajını veriyor.
Haberler

Avukat M.Y. Uyuşturucu Vermeye Çalıştı

Kırşehir'deki yüksek güvenlikli cezaevinde, avukat M.Y. müvekkiline uyuşturucu haplar vermeye çalışırken yakalandı. Müvekkilinde de 13 sentetik ecza hapı bulundu. Avukat tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.