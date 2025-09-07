2025 DÜNYA FUARI, CHONGQİNG’DE BAŞLADI

ETKİLEYİCİ FUAR BAŞLADI

Chongqing, 7 Eylül – 2025 Dünya Akıllı Endüstri Fuarı, Çin’in Chongqing kentinde gerçekleşmeye başladı. Fuarda 600’den fazla yerli ve uluslararası şirket yer alıyor. Otonom sürüş, akıllı evler ve alçak irtifa ekonomisi gibi farklı alanlarda yenilikler sergileniyor.

YENİ TEKNOLOJİLER ÜZERİNE FOCUS

Bu yılki fuar, “Yapay Zeka+” ve “Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araçlar” temalarına odaklanıyor. 130.000 metrekarelik kapalı sergi alanı ve 40.000 metrekarelik açık hava sergi alanı ile etkinlik, 4 gün süreyle devam edecek.