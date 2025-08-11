2025 Dünya Oyunları’nda Mücadele Edildi

WAKEBOARD FINALİ KIZIŞTI

Çin’in Chengdu kentinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Oyunları kapsamında düzenlenen su kayağı ve wakeboard müsabakası, erkekler kategorisi wakeboard serbest stil finali ile heyecanlı anlara sahne oldu.

ALTIN MADALYA AVUSTRALYALI SPORCUYA

Finalde sporcular, kıyasıya bir rekabet içerisinde performans sergiledi. Müsabakanın sonunda, altın madalyanın sahibi Avustralyalı Noah Bollard olurken, gümüş madalyayı Japon Tezuka Shota ve bronz madalyayı ise Güney Koreli Kin Yunseo kazandı.