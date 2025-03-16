2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KATKISI

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilmiş olan emekli bayram ikramiyesi, emeklilerin bayram alışverişlerine önemli bir yardım sağlıyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı bünyesindeki vatandaşlar, 2025 yılı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini ve ne kadar ödeme alacaklarını öğrenmek amacıyla araştırma yapıyor. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bayram ikramiyesi ödemelerini hangi tarihlerde alacak? Detaylar yazımızda…

İKRAMİYE TUTARINDAKİ ARTIŞ

Bu yıl emekli bayram ikramiyesi alınan zam kararı ile 4 bin TL seviyesine çıkarıldı. Önceden 3.000 TL olan bayram ikramiyesi, % 33’lük bir artış ile 4.000 TL’ye ulaştı. Ramazan ayı ise bu yıl 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle bayram ikramiyelerinin ödemelerinin en geç 24-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.