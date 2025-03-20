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2025 Emekli İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN HESABA YATIRILMA TARİHLERİ

2025 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, emeklilerin merak ettiği bir konu. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor. SGK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında bulunan vatandaşlar, tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde ikramiyelerini alacak.

2025 yılı Ramazan Bayramı, 30 Mart tarihinde başlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu doğrultuda, ödemelerin 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

İKRAMİYENİN MİKTARI VE DAĞILIMI

Emekli bayram ikramiyelerinin 4.000 TL’ye yükseltilmesine dair kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre farklı günlerde yapılacak ve bu nedenle her emeklinin ödeme tarihi farklılık gösterebilir.

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