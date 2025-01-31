2025 Emekli Maaşı ve Asgari Ücret Desteği

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ARTIRIM DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ

Yaklaşık 4 milyon emeklinin dikkatle beklediği en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu değişiklikle birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Ayrıca işverene sağlanacak asgari ücret desteği de bin liraya çıkarıldı. Yaklaşık 3 milyon 900 bin emekliyi etkileyecek bu kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Ekonomik düzenlemeleri kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaşarak hayata geçiyor.

YENİ MAAŞ UYGULAMASI VE İŞVEREN DESTEĞİ

Yeni düzenlemeyle birlikte Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılıyor. Emekliler için yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan hak sahipleri için belirlenen asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren 14 bin 469 lira olarak belirleniyor. İstihdamı desteklemek adına iş gücü maliyetlerini azaltmak amacıyla 2025 yılı boyunca ve finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacak şekilde, işverenlere günlük 33,33 lira, aylık 1000 TL asgari ücret desteği verilecek.

MAAŞ HESAPLAMALARINA DAİR DETAYLAR

Belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 2 bin TL olarak esas alınacak. Ayrıca, 2024’te yapılacak aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtilen sigortalı sayısının altında bildirimi yapılması halinde bu madde hükümleri geçerli olmayacak. İşverenin sigorta prim borcunun İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması durumunda sadece borç kadar mahsup işlemi yapılacak.

DEVLET DENETLEME KURULU’NA YENİ YETKİLER

Mevcut düzenlemelerin yanı sıra, Devlet Denetleme Kurulu’na ilişkili bazı değişiklikler de yapılıyor. Kurul’un kamuya yararlı dernekler, vakıflar ve kooperatifler üzerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilme yetkisi artırılıyor. Denetçiler, görev onayları ile denetimleri gerçekleştirecek, bilgi ve belgelerin sağlanmasını isteyecekler.

EÜAŞ’A YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Kanunla birlikte Elektrik Piyasası Kanunu’nda da değişiklikler yapılıyor. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), mevcut anlaşmalar çerçevesinde enerji alım ve satımı yapabilecek. Ayrıca, EÜAŞ’ın düzenlemelere tabi olmayan tüketicilere sağlayacağı elektrik için fiyatlar serbestçe belirlenecek. Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma kayıplarını EÜAŞ’tan temin edecek.

TMSF’YE YENİ HAK VE YETKİLER TANINDI

Yeni düzenlemeyle birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) bazı hak ve yetkiler ekleniyor. Şirketlere veya malvarlıklarına kayyım ataması yapılması halinde, TMSF görevi yürütme yetkisine sahip olacak. Şirketlerin yönetimi, TMSF’nin atanacağı yöneticiler tarafından sürdürülecek ve satış gibi işlemler gerektiğinde gerçekleştirilebilecek. Bu süreç, TMSF’nin denetiminde ve gözetiminde yapılacak.

Tüm bu düzenlemeler, ekonomik istikrarın sağlanması ve emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.