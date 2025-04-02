2025 Evleneceklere Büyük Fırsatlar Başlıyor

MOBİLYA VE ZÜCCACİYE SEKTÖRLERİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan eden hükümet, evlilik hazırlığı içindeki gençleri destekleme adımlarını geliştiriyor. Daha önce sunulan 150 bin TL’lik faizsiz finansman desteğinin ardından, mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve ulaşım sektörlerinde büyük indirim kampanyaları başlıyor.

SEKTÖRLER ARASI İŞ BİRLİĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel sektör iş birliği ile ev kuracak çiftlere yardımcı olacak yeni adımlar atıyor. Mobilya sektöründe %35’e kadar, züccaciye ekipmanları ve küçük ev aletlerinde ise %50’ye varan indirimler için protokoller imzalanmaya hazırlanıyor. Düğün paketleri 80 bin TL’den başlaması bekleniyor.

DÜĞÜN PAKETLERİ DETAYLARI

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı içeren düğün paketleri 80 bin TL ile 195 bin TL arasında olacak. Tüm üyelerimiz genç çiftler için kampanyaya katılacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Nisan’da düğün sezonu açılıyor, %35 indirimle destek vereceğiz” şeklinde ekleme yaptı.

ÇEYİZ ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ

Züccaciye sektöründe gerçekleştirilecek “çeyiz şenliği” kampanyası 15 Nisan’da başlayacak. Züccaciye Derneği Başkanı Mesut Öksüz, “Bir hafta sürecek etkinlikte %50’ye varan indirimler olacak. Black Friday tarzı bir çalışma hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

ULAŞIMDA AİLE YOLCULARINA KOLAYLIKLAR

Destekler sadece ev eşyalarıyla sınırlı kalmıyor. Şehirlerarası otobüs firmaları, aile olduklarını belgeleyen 2-4 yolcuya %40’a kadar indirim sağlayacak. Türk Hava Yolları da yurt içi uçuşlarda %15 indirim uygulamaya başladı ve bu kampanya yıl sonuna kadar sürecek.