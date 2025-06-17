2025 FİFA Kulüpler Dünya Kupası, 2-2 bitti

MAÇIN DETAYLARI

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Benfica, Boca Juniors ile 2-2 berabere kaldı. Maçta kırmızı kartların bolca çıktığı mücadelede Orkun Kökçü, önemli bir asist yaparken, Kerem Aktürkoğlu’nun rakibine yaptığı hareket medyada geniş yankı buldu. Boca Juniors’ın tecrübeli oyuncusu Ander Herrera, 20. dakikada sakatlık yaşadı ve yerini Belmonte’ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada Meksikalı hakem Cesar Ramos’a itirazda bulunarak kırmızı kartla cezalandırıldı.

BOKA JUNIORS’IN GOLLERİ

Maçın başında etkili bir performans sergileyen Boca Juniors, 21. dakikada golü buldu. Blanco’nun soldan yaptığı atakta topa dokunarak ağları havalandıran Merentiel, takımını öne geçirdi. Bu golün ardından Arjantinli taraftarlar da coşkuyla destek vermeye başladı. 27. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Battaglia’nın kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve Boca’nın skoru 2-0 yapmasını sağladı. Ancak ilk yarının sonlarına doğru VAR müdahelesiyle hakem Ramos, Boca Juniors ceza sahasında Palacios’un Otamendi’ye müdahalesini faul olarak değerlendirdi ve penaltı kararı verdi. Benfica’dan Di Maria, 45+3. dakikada penaltıyı kullanarak durum 2-1’e geldi.

KIRMIZI KARTLAR VE BERABERLİK GOLÜ

Maçta yaşanan bir başka kırmızı kart durumu ise Belotti’nin rakip oyuncunun kafasına müdahale etmesiyle gerçekleşti. Hakem Ramos, VAR monitöründen durumu izleyerek Belotti’yi direkt kırmızı kartla ihraç etti. 84. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü’nün kullandığı köşe vuruşunda Otamendi, yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği sağladı ve skoru 2-2’ye getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Boca Juniors’tan Nicolas Figal, taç çizgisi üzerinde Florentino’ya sert bir faul yapınca kırmızı kart gördü. Geri kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

GERİLİM ANLARI

Maçta yaşanan gerginlikler, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’na da yansıdı. Rakibinin sürekli hakemle konuşması ve şikayet etmesine tepki gösteren Aktürkoğlu, Belmonte’yi eliyle iterek karşılık verdi. Ancak Belmonte, bu durumu abartarak hakemin yanında yere düştü. Benfica ile bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu’nun bu anları, maçın gerilimini artırdı.