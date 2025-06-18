2025 FİFA Kulüpler Dünya Kupası Başladı. Kulüpler Dünyanın Dört Bir Yanından Geliyor. Liverpool Neden Turnuvada Yer Almıyor? Turnuvanın Ekonomiye Katkısı Büyük

2025 KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NA EV SAHİPLİĞİ

ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, uluslararası futbol tutkunları tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu turnuva, dünyanın dört bir yanından kulüpleri bir araya getirerek futbol heyecanını artırmanın yanı sıra, ev sahibi ülkenin ekonomisine de önemli katkıda bulunuyor.

LIVERPOOL’UN KATILIMI NEDEN YOK?

Liverpool’un bu turnuvada yer almaması ise dikkat çeken bir konu oluyor. Karşılaşmalar, Atlanta, Charlotte, Cincinnati, New York, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle ve Washington DC şehirlerinde gerçekleşiyor. Kulüplerin grupları ise şu şekilde oluşturulmuş: A Grubu’nda Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır) ve Inter Miami (ABD) bulunuyor. B Grubu’nda Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya) ve Seattle Sounders (ABD) yer alıyor. C Grubu’nda Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin) ve Auckland City (Yeni Zelanda) mücadele ediyor. D Grubu’nda Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus) ve Los Angeles (ABD) bulunuyor. E Grubu’nda River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika) ve Urawa Red Diamonds (Japonya) var. F Grubu’nda Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore) ve Mamelodi Sundowns (Güney Afrika) mücadele ediyor. G Grubu’nda Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas) ve Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) bulunuyor. H Grubu’nda ise Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan) ve Pachuca (Meksika) rakipler arasında.

Liverpool, FIFA’nın her ülkenin iki takım ile katılım kuralı gereğince, İngiltere’yi temsil eden üçüncü takım olamadı. Chelsea ve Manchester City, sırasıyla 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak turnuvaya katılma hakkı elde etti. Avrupa takımlarının katılımı ise 2020-2021’den başlayarak belirlenen dört yıllık döngüde, Şampiyonlar Ligi’nde gösterdikleri performansa göre belirleniyor. Liverpool, UEFA sıralamasında Chelsea’den daha üstte yer almasına rağmen, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’i yenmiş olsaydı durum farklı olurdu. Ancak, UEFA sıralaması nedeniyle Atletico Madrid, dört sezonluk pencerede iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Real Madrid’le birlikte turnuvaya katılmayı başardı.