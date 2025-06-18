2025 FİFA Kulüpler Dünya Kupası Başladı. Liverpool Neden Turnuvada Yer Almıyor? Gruplar Farklı Kulüplerle Dolu. FİFA Kuralları Liverpool’u Dışladı. Chelsea Ve Manchester City Temsil Ediyor. Real Madrid İki Şampiyonluk Kazandı

2025 KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD’de başlamış durumda. Futbol severlerin heyecanla beklediği bu turnuva, dünyanın dört bir yanından kulüpleri bir araya getiriyor. Turnuvanın futbolun yanı sıra ev sahibi ülke ekonomisine de ciddi katkı sağladığı belirtiliyor.

LIVERPOOL NEDEN YER ALMIYOR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yapılan karşılaşmalar, Atlanta, Charlotte, Cincinnati, New York, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle ve Washington DC şehirlerinde gerçekleştirilecek. Turnuvanın grup statüsüne baktığımızda ise şöyle:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın formatı, 32 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ancak, FIFA’nın her ülkeden yalnızca iki takım katılım kuralı nedeniyle Liverpool’un İngiltere’yi temsil eden üçüncü takım olma hakkı bulunmuyor. Chelsea ve Manchester City, sırasıyla 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak katılım hakkı elde etti. Avrupa takımlarının katılımı ise 2020-2021’den itibaren belirlenen dört yıllık döngüde Şampiyonlar Ligi’nde gösterdikleri performansa göre belirleniyor. Liverpool’un UEFA sıralamasında Chelsea’den daha üstte olduğu göz önüne alındığında, Kırmızılar 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’i mağlup etseydi, durum farklı olabiliyordu. Ancak bu sefer, UEFA sıralaması Atletico Madrid için avantaj sağladı çünkü Real Madrid, dört sezonluk süre içinde iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmayı başardı.