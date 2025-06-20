2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid, Al Hilal ile eşitlikte sona erdi

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA GÖRÜLEN MAÇ

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid ve Al Hilal takımları karşı karşıya geldi. Maç, 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Güler, etkili bir performans sergileyerek dikkat çekti.

ARDA GÜLER’İN YENİ ROLÜ

Real Madrid’in teknik direktörü Xabi Alonso, bu maçta milli futbolcuyu farklı bir pozisyonda değerlendirerek Arda Güler’i 8 numara pozisyonunda oynattı. Böylece, Arda kariyeri boyunca ilk kez bu rolde görev almış oldu. Carlo Ancelotti döneminde genellikle sağ açıkta görev üstlenen 20 yaşındaki futbolcunun, bu sezon Alonso döneminde daha fazla 8 numarada kullanılmasının planlandığı ifade ediliyor.

SEZONUN PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid ile toplam 44 maça çıkan Arda, 5 gol atıp 9 asist yaparak etkileyici bir performans sergiliyor. Genç yeteneğin, takımına sağladığı katkı ve yeni pozisyondaki etkinliği gözlemleniyor.