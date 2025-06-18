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2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NI River Plate Kazandı

RIVER PLATE, URAWA RED DIAMONDS’I MAĞLUP ETTİ

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında River Plate, Urawa Red Diamonds’ı 3-1’lik sonuçla yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Amerika Birleşik Devletleri’nde organize edilen bu önemli etkinlikte Arjantin ekibi River Plate ile Japon ekibi Urawa Red Diamonds, Seattle’daki Lumen Field stadyumunda karşı karşıya geldi. Maçın yönetimini üstlenen Alman hakem Felix Zwayer, ilk düdüğünü çaldı.

FACUNDO COLIDIO İLE ÖNE GEÇTİLER

Karşılaşmanın 12. dakikasında Facundo Colidio’nun attığı gol ile River Plate, öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlanırken, ikinci yarının başında, 48. dakikada Sebastian Driussi, Urawa Red savunmasındaki büyük hatayı değerlendirerek kafayla topu ağlara gönderdi ve takımının farkı 2’ye çıkarmasını sağladı. Urawa Red, 58. dakikada Yusuke Matsuo’nun penaltı golüyle durumu 2-1’e getirdi.

MARCOS ACUNA İLE FARK 2’YE ÇIKTI

73. dakikada yapılan köşe vuruşu sonrasında Marcos Acuna’nın pasıyla Maximiliano Meza kafa vuruşuyla skoru 3-1 yaptı ve River Plate, rahat bir nefes aldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca River Plate, bu maçla turnuvaya 3 puanla başlamış oldu. Turnuvanın ilerleyen haftalarında River Plate, Meksika temsilcisi Monterrey ile, Urawa Red ise İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

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