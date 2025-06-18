2025 FIFA Kulüpler Kupasında River Plate Galip

RIVER PLATE, URAWA RED DIAMONDS’I MAĞLUP EDİYOR

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu’nun ilk maçında Arjantin temsilcisi River Plate, Japon takımı Urawa Red Diamonds’ı 3-1 yeniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, River Plate ve Urawa Red Diamonds Seattle’daki Lumen Field’da karşı karşıya geliyor. Müsabakanın hakemi Alman hakem Felix Zwayer, karşılaşmayı yönetiyor.

MEDYADA GÜNDEM OLAN MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın 12. dakikasında Facundo Colidio’nun attığı golle River Plate öne geçiyor. İlk yarıda bu sonuçla tamamlanırken, ikinci yarı başladığında Urawa Red savunmasında yaşanan büyük bir hata, Sebastian Driussi’nin kafasıyla sonuçlanıyor ve fark 2’ye çıkıyor. Devamında Yusuke Matsuo, 58. dakikada penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-1’e getiriyor. Ancak 73. dakikada Marcos Acuna’nın kullandığı köşe vuruşunda Maximiliano Meza kafa vuruşuyla skoru 3-1’e getiriyor.

RIVER PLATE, TURNUVAYA ÜSTÜN GİRİYOR

Kalan dakikalarda başka gol atılamıyor ve River Plate, turnuvaya 3 puanla başlamış oluyor. River Plate’in bir sonraki maçında Meksika temsilcisi Monterrey ile karşılaşması bekleniyor. Urawa Red Diamonds ise, İtalyan ekibi Inter ile mücadele edecek.